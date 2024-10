Intanto Klopp tornerà nel mondo del calcio. E lavorerà a strettissimo contatto con... Mario Gomez!

A sei mesi dal suo addio al Liverpool, Jurgen Klopp tornerà a lavorare nel mondo del calcio. Lo farà nel progetto Red Bull a partire dal 1° gennaio 2025, in qualità di Head of Global Soccer (dunque non da allenatore). E sarà a strettissimo contatto con un ex viola di prestigio.

Klopp lavorerà con Mario Gomez

Tra i racconti di Klopp al podcast Einfach mal Luppen, c'è un accenno a con chi lavorerà: “Il mio collega più vicino sarà Mario Gomez. Ho già parlato con lui, ma non in termini di contenuti. Ci pensiamo dal mio arrivo. Non avrei mai immaginato tutto questo, ma sarà fantastico”.