Arthur ha già le chiavi della Fiorentina in mano ma ora serve il salto di qualità

Volto sicuramente positivo di questa prima parte di stagione è quello di Arthur Melo, il centrocampista fortemente voluto da Italiano in estate. Le chiavi del gioco viola sono già sue, come scrive il Corriere dello Sport, ma quello che serve è il salto di qualità da trasmettere anche alla Fiorentina. In particolare in termini di assist e pericolosità nei pressi della porta avversaria: fin qui un solo passaggio vincente. Le ambizioni d'alta classifica della squadra viola dipendono anche da questo.