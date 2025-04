L'ex calciatore, tra le altre, di Fiorentina e Milan Massimo Orlando è intervenuto a Milannews.it per parlare della sfida tra viola e rossoneri, in programma domani a San Siro: “C'è una Fiorentina che adesso sta benissimo, è in salute. Ha ritrovato entusiasmo e gioco, sa aspettare e ripartire. Fagioli è il vero uomo in più della squadra perché aggiunge tanta qualità. Ovviamente pesa anche un Kean in condizioni stratosferiche”.

“Per il Milan rischio due mesi da incubo. La Fiorentina può approfittarne”

Sul Milan, invece: “Potrebbero esserci davanti due mesi da incubo, per evitare mi concentrerei sul fare risultato. La partita per Conceicao non è facile, anche a causa delle caratteristiche della Fiorentina, che potrebbe sfruttare i tanti spazi lasciati vuoti. Servirà un altro atteggiamento”.