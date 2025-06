La cura Italiano per rivitalizzare Colpani? Nonostante la deludente stagione con la Fiorentina, il Flaco piace al Bologna

Tra i calciatori non riscattati dalla Fiorentina c'è anche Andrea Colpani. Una stagione deludente per lui, che nonostante la fiducia incondizionata di Palladino non è mai riuscito a incidere veramente, fino all'infortunio che l'ha tenuto fuori per il finale di campionato.

Cura Italiano

Colpani tornerà dunque al Monza ma, evidentemente, non rimarrà in Serie B. Nonostante le cattive risposte date con la maglia viola, per lui c'è l'interessamento di alcune squadre di Serie A. Tra queste - riporta Il Resto del Carlino - anche il Bologna, con Vincenzo Italiano convinto di poter rivitalizzare l'esterno ex Fiorentina. E, diciamocelo, non sarebbe il primo.