Il Torino ha ancora qualche ora di tempo per decidere sul riscatto di Cristiano Biraghi dalla Fiorentina. Il terzino in viola è in prestito alla società granata, che può prelevarlo per la cifra simbolica di 100mila euro dopo il trasferimento invernale.

La volontà del Torino e quella di Biraghi

Il club gestito da Urbano Cairo e Davide Vagnati sarebbero intenzionati a spendere la cifra per assicurarsi il cartellino del giocatore, ma non è detto che ciò avvenga. Il tutto è legato principalmente alla volontà del giocatore. Negli ultimi giorni sarebbero emersi mal di pancia dell'ex capitano viola, che sperava la questione riscatto fosse risolta più velocemente dai dirigenti granata. Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra il Torino e l'entourage del giocatore per capire quale sia la sua volontà.

E sulla sfondo rimane la Fiorentina

Sullo sfondo rimane il possibile ritorno a Firenze, con la Fiorentina che intanto ha cambiato allenatore, con Palladino principale motivo dell'addio di Biraghi a gennaio. Il giocatore non ha mai nascosto l'amarezza per come si è conclusa la sua avventura in viola, ma i rapporti con l'ambiente tifo sono rimasti ottimi. Da capire anche come si presenterà la Fiorentina sulla sinistra il prossimo anno, con un Gosens attenzionato dalla Roma e un Parisi in bilico. Lo scrive Tuttosport.