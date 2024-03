La Salernitana ha scelto il post-Liverani. Una vecchia conoscenza della Serie A verrà affiancata da... un'ex stella della Fiorentina!

La Salernitana, che nella giornata di oggi ha esonerato l'ex giocatore viola Fabio Liverani, ha deciso di riprovarci con Stefano Colantuono, esperto tecnico con tante panchine in Serie B e A. Ma il mister non sarà solo, anzi, verrà accompagnato direttamente da un ex gigliato.

Secondo quanto riportato da TMW, ci sarà anche Franck Ribery. L'ex fuoriclasse della Fiorentina sarà il vice allenatore della Salernitana, dopo alcuni mesi trascorsi da collaboratore tecnico. Nella giornata di domani Colantuono dirigerà il primo allenamento, con la sosta che aiuterà lo staff, e dunque anche Ribery, a cercare una salvezza che a questo punto sembra ormai inevitabile…