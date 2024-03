Il presidente Commisso atteso nelle prossime ore in Italia. Rientro anticipato per stare vicino a Barone e famiglia

Il Presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, sarà presto in Italia per raggiungere Joe Barone. Lo riporta Sara Meini, del TGR Rai Toscana, che aggiunge che, oltre al patron italo-americano, giungeranno a Milano anche la moglie Catherine e pure alcuni dirigenti della Mediacom, la principale azienda di telecomunicazioni di Commisso.

Precisamente, la data dell'arrivo di Commisso in Italia è fissata per mercoledì. In quella giornata - si ipotizza in prima mattinata - il numero uno della Fiorentina, accompagnato da sua moglie, dovrebbe raggiungere l'ospedale San Raffaele di Milano. Oltre alla coppia, anche alcuni dirigenti della Mediacom, per stare vicini a Giuseppe, ‘Joe’, e la sua famiglia in questo momento di profondo dolore.