Gonzalo Rodriguez: "Date tempo a Mastantuono, vi stupirà. Mi considero un tifoso viola, tornare a Firenze è stato incredibile"

Gonzalo Rodriguez, ex capitano della Fiorentina e alla Viola dal 2012 al 2017, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato del suo legame con Firenze e degli argentini presenti nella rosa gigliata.

Il centenario

"È stata un'emozione incredibile tornare - ha detto l'ex difensore riferendosi ai festeggiamenti del centenario - Non provavo certe sensazioni da tanto. Porto la Fiorentina e i suoi tifosi nel cuore. Se posso dirlo, mi considero uno di loro. E c'è una cosa che mi ha lasciato a bocca aperta: ti salutano sia i grandi, che si ricordano di me come giocatore, sia i più piccoli"

Serve pazienza

“Mastantuono? Gli direi di stare sereno e giocare come sa. Ha colpi importanti, può fare la differenza. Il calcio italiano è difficile, più fisico rispetto a quello spagnolo. Sarà importante per la Fiorentina. Anche ai tifosi dico di dargli tempo e aspettarlo. Alla squadra in generale e in particolare a lui. Non abbiate fretta. Aspettate Mastantuono e lui vi stupirà”.