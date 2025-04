Il giornalista e telecronista di Sky Sport Fabio Caressa ha parlato di alcuni calciatori della Fiorentina: “De Gea ha fatto una stagione strepitosa, un portiere che si è ritrovato completamente e un grande colpo di mercato del club viola. Sembrava aver chiuso con il calcio ad alti livelli, invece ha dimostrato che rimettendo a posto la testa può ancora esprimersi in maniera eccezionale”.

A proposito di Fiorentina: “Al momento fa parte di quelle squadre che possono ancora compiere un'impresa ma al tempo stesso quasi fallire a livello di obiettivi. Fare un'altra finale di Conference sarebbe un risultato fantastico, ma se invece la Fiorentina non entrasse nelle coppe sarebbe una stagione non buona. Devo dire però, a prescindere dal risultato finale, che la Fiorentina ha costruito delle basi solide per il futuro e quindi sarei ottimista comunque vada. Palladino stesso ha dimostrato di saper uscire da alcune situazioni difficili, facendo un ulteriore passo in avanti nella sua carriera”.

Su Mandragora: "In carriera ha ottenuto meno di quello che meritava per la sua classe e la sua qualità. Me lo ricordo prima dell'infortunio, era un po' lento ma aveva una struttura fisica imponente e un gran tiro dalla distanza, oltre a saper guardare avanti e mandare in porta i compagni con facilità. Ho sempre creduto in questo calciatori, purtroppo gli infortuni lo hanno frenato soprattutto a livello mentale".