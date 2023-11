Beltran più Nico Gonzalez, Italiano si affida alla sua Argentina per risollevare la classifica

Ci sono punti importanti in palio tra Fiorentina-Juventus, una sfida particolare, quest'anno ancora più particolare perché senza Curva Fiesole. In campo la squadra di Italiano vuole riprendersi la vittoria dopo due sconfitte contro Empoli e Lazio e per farlo si affiderà alla sua coppia argentina là davanti, composta da Nico Gonzalez e Beltran.

Il primo vuole rimettersi sulle spalle la squadra, il secondo vuole trovare la prima gioia in Serie A dopo la sfortunata partita dell'Olimpico. I punti in palio sono pesanti per la corsa europea di entrambe le squadre. Parola al campo. Lo scrive La Nazione.