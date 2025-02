Bufera su De Laurentiis, chiesto il rinvio a giudizio per lui e per il Napoli

La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Il reato che viene contestato al numero uno azzurro è quello di falso in bilancio in relazione alle annate 2019, 2020 e 2021.

Il club partenopeo, secondo l'accusa, avrebbe fatto ricorso a plusvalenze fittizie. In particolare al centro dell'attenzione c'è l'acquisto di Osimhen, arrivato dal Lille.

I PM, Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano, hanno richiesto di portare a processo anche il suo braccio destro, Andrea Chiavelli, e la società calcistica Napoli.