Questo pomeriggio il direttore di Radio Sportiva Michele Plastino, durante un collegamento con Microfono Diretto, nel rispondere alle tante domande su chi possa essere il sostituto ideale di Conceicao sulla panchina del Milan ha puntato i riflettori sull'ex allenatore della Fiorentina, oggi al Bologna, Vincenzo Italiano.

“Credo che in questo momento il profilo ideale per risollevare una squadra ed un ambiente depresso come quello rossonero sia quello di Vincenzo Italiano. Ma io ho una predilezione dei suoi confronti da tempi non sospetti, anche quando perdeva le finali sulla panchina della Fiorentina. Ho sempre visto qualcosa di importante nel suo gioco e nell'atteggiamento psicologico suo e delle sue squadre”.

“Italiano è perfetto per risollevare il Milan, ma a Bologna faranno di tutto per trattenerlo”

Ha anche aggiunto: “Ho ripetuto questo tante volte negli ultimi anni, ho dedicato molti editoriali sul tecnico. Per molti motivo considero Italiano uno dei migliori allenatori in circolazione, e per questo lo consiglio al Milan. Allo stesso tempo però consiglio alla città di Bologna di tenerselo stretto”.