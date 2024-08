Kostic per Parisi? Intanto l'agente del terzino viola lo offre alla Lazio, ma i biancocelesti...

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, alla Lazio sarebbe stato offerto il terzino della Fiorentina Fabiano Parisi. I biancocelesti avrebbero bisogno di un ultimo innesto per la fascia sinistra e a Firenze, con l'arrivo di Kostic, il suo posto potrebbe essere di nuovo in bilico dopo l'eterno duetto con Biraghi.

Anche per questo il suo agente Mario Giuffredi lo avrebbe proposto alla società capitolina, che però attualmente è alle prese con cessioni bloccate e liste piene. Serve che esca qualcuno per provare a intavolare una trattativa in questi ultimi giorni di mercato.