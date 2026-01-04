Si infittiscono le voci di mercato su Fazzini. Viti con le valigie in mano, Pongracic richiesto in Italia e non solo
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Quanto sarà grande la rivoluzione in casa Fiorentina? Molto dipende dalla cessioni, con diversi giocatori che al momento sono considerati in uscita dalla squadra viola dopo una prima parte di stagione pessima.
Fazzini addio?
Come scrive La Nazione, si infittiscono le voci che vorrebbero Jacopo Fazzini via da Firenze dopo appena pochi mesi dal suo arrivo. Su di lui c'è l'interesse di Lecce e Lazio, ma serve capire la volontà della Fiorentina sul ragazzo.
Movimento in difesa
In difesa Viti ha le valigie in mano, con il giocatore fiorentino che potrebbe tornare a Nizza dal prestito per poi essere girato altrove. Occhio anche all'interessamento per Pongracic da parte di Italiano da Bologna e del Lipsia.
