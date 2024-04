Primo approccio tra il Genoa e Gilardino: priorità e condizioni del tecnico, in attesa di parlare di soldi

Alberto Gilardino resta uno dei nomi più accreditati per sostituire Vincenzo Italiano sulla panchina della Fiorentina. L'ex attaccante viola ha però un contratto con il Genoa e, proprio in questi giorni, le parti si sono incontrate per discutere del rinnovo.

Soldi? Discorso rimandato

Si è tratto - riportato Gianluca Di Marzio - semplicemente di un primo approccio, per parlare più che altro dei progetti a lungo termine e delle condizioni tecniche dell'allenatore. Non è stato invece ancora affrontato l'argomento economico, che però sarà centrale nelle prossime settimane.

Priorità al Genoa

Fiorentina e Torino continuano a monitorare con attenzione la situazione, fermo restando che la priorità di Gilardino è ascoltare le intenzioni del Genoa e - qualora venissero accontentate le sue richieste sia economiche sia tecniche - accettare il rinnovo e rimanere un altro anno sulla panchina rossoblù.