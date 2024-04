L'ex giocatore e allenatore della Fiorentina Claudio Piccinetti ha parlato così a Lady Radio: “A questo punto della stagione vale più un giocatore fresco rispetto a uno magari migliore, ma con tante partite sulle gambe. Quale miglior occasione della Conference League per schierare Parisi o Nzola? Chiaro che poi la formazione è figlia di tanto cose, in primis l'avversario, ma ora come ora la Fiorentina ha bisogno di gente fresca. Anche perché se guardiamo i numeri di Belotti sono simili a quelli di Nzola, anche se il Gallo si spende di più per la squadra”.

“Addio Italiano? Non è ancora detto”

E poi ha aggiunto: “Mi rifiuto di credere che Nzola sia il giocatore che abbiamo visto finora, almeno in Conference mi aspetto un colpo di coda. Italiano? Secondo me ad oggi non c'è niente di fatto o deciso, neanche che vada via. Magari torna a Firenze Commisso e ci parla lui. Insomma, mi sembra tutto molto prematuro”.