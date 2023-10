Italia in partenza per Bari. Spalletti fa chiarezza sul caso scommesse scoppiato in Nazionale... mentre un ex viola dà forfait

La Nazionale Italiana è in viaggio verso Bari, dove domani affronterà Malta al ‘San Nicola’ in una gara valida per le qualificazioni all'Europeo del prossimo anno. Brutte notizie per Spalletti: c'è già un forfait da parte di un giocatore azzurro. Si tratta, ancora una volta, di Federico Chiesa; l'ex viola torna a Torino per precauzione.

Intanto, il ct dell'Italia fa chiarezza a Sky Sport anche sulle recenti vicende del caso scommesse scoppiato ieri anche a Coverciano, con il coinvolgimento di Zaniolo e Tonali: “Una notte difficile per tutti, c'è molta amarezza e tutti i ragazzi si sono dimostrati vicini ai due compagni. In ogni caso, se sono state commesse irregolarità, è giusto che uno debba pagarle”.