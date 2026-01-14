Baldanzi fuori dai radar della Fiorentina. E allora il trequartista della Roma è in chiusura con una concorrente per la salvezza

La Fiorentina ha scelto il suo rinforzo offensivo: sarà Jack Harrison a vestire la maglia viola. La trattativa con il calciatore inglese di proprietà del Leeds United è in via di definizione e presto sarà a Firenze.

Harrison pronto a vestire viola. Baldanzi… no

Una delle possibili alternative è Tommaso Baldanzi della Roma, cercato insistentemente (anche in passato). Il classe 2003 è oggetto del desiderio di almeno quattro squadre in lotta per la salvezza in Serie A. E la trattativa col club viola sembrava fatta, ma dopo la scelta di virare su Harrison l'ex Empoli cambia destinazione.

Ecco dove andrà il trequartista

Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto, Roma e Genoa stanno limando gli ultimissimi dettagli per Baldanzi. La trattativa è in definizione, c'è l'accordo verbale sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro. Manca solo l’ultimo via libera della società giallorossa.