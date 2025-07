L'apertura di Pioli per Beltran e le ricadute sul corteggiamento a Esposito

Quello che inizia adesso è un periodo di attesa per molti giocatori della Fiorentina. Tra quelli che verranno presi in esame da parte del tecnico, Stefano Pioli, c'è sicuramente anche Lucas Beltran.

L'apertura e il corteggiamento rallentato

L’apertura del nuovo tecnico viola ieri in conferenza stampa ("Lo apprezzavo già quando ero al Milan") può cambiare lo scenario estivo dell'argentino, rallentando anche il corteggiamento per l'attaccante dell'Inter, Sebastiano Esposito considerato primo nome per la sua eventuale sostituzione. Lo scrive stamani il Corriere Fiorentino.

River Plate e Galatasaray

Nelle scorse settimane c'è stato l'avvicinamento del River Plate per Beltran (ma lo vorrebbe in prestito) e anche il sondaggio fatto dai turchi del Galatasaray.