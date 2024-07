Assalto a Colpani, si fa sul serio. Diritto o obbligo di riscatto un fattore dirimente. La questione cifra

L'assalto ad Andrea Colpani da parte della Fiorentina è cominciato. Il talentuoso giocatore del Monza potrebbe dare quel qualcosa in più a questa squadra e viene visto come un rinforzo importante anche dal neo allenatore viola, Raffaele Palladino, che ha potuto verificare sul campo la sua crescita nel corso delle ultime due stagioni.

Prestito sì, ma come?

Difficile pensare che la sua acquisizione da parte dei viola possa essere fin da subito a titolo definitivo. Il prestito è la soluzione più probabile e sulla quale, comunque, non c'è una chiusura da parte del club brianzolo.

Ma qui arriva l'inghippo: diritto o obbligo di riscatto al termine di questa stagione? La questione è dirimente. La Fiorentina è indirizzata verso la prima via, il Monza verso la seconda.

Le distanze sulla cifra

E poi la cifra. 15 milioni complessivi come vorrebbero i viola o sui 20 milioni dei biancorossi? Da qui si parte o per meglio dire si riparte, sono da smussare tutti gli angoli, ma c'è anche la volontà di sedersi ad un tavolo (figurato) per poterlo fare e accontentare tutti.