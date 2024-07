Il Monza apre alla Fiorentina per formula della cessione di Colpani, ma manca ancora qualcosa

Come scrive il Corriere Fiorentino, il Monza avrebbe aperto alla Fiorentina per la formula proposta per la cessione di Andrea Colpani, trequartista classe 1999 seguito da tempo dai viola. Si tratta sulla base di un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al raggiungimento di determinate condizioni, adesso però ci sarà da trovare una quadra sulle cifre.

Il Monza chiede 20 milioni, al momento la Fiorentina ne offre circa 15-16. La prossima settimana si prospetta come decisiva, con lo stesso Galliani che ha confermato come le trattative siano in corso, anche se non c'è niente di definito per lui.