Un Ogbonna svincolato nel mirino della Fiorentina (e del Bologna) per portare esperienza in difesa. Le alternative...

Il Corriere dello Sport-Stadio in edicola questa mattina sottolinea l'interesse della Fiorentina per Angelo Ogbonna, centrale difensivo italiano rimasto svincolato dopo l'ultima esperienza al West Ham. Il giocatore 36enne è seguito con attenzione anche dal Bologna di Italiano, con le due squadre che vogliono aggiungere muscoli e esperienza al reparto difensivo, oltre a un numero adeguato di difensori per affrontare una stagione impegnativa.

Le alternative

Per la difesa a tre studiata da Palladino, la Fiorentina vuole avere in rosa almeno quattro centrali più un difensore di scorta (che può essere Comuzzo). Le alternative all'ex Torino e Juventus sono Logan Costa, Nicolas Valentini o… Cristiano Biraghi.

Tra richieste difficili e trattative in corso

Per il primo il Tolosa non ne vuole sentire parlare di prestito per il capoverdiano, mentre per l’argentino il punto d’arrivo a Firenze è già fissato all’1 gennaio 2025, giorno successivo alla scadenza del suo contratto con il Boca Juniors. Sotto traccia la Fiorentina sta ancora provando a convincere il club gialloblù ad accontentarsi di un indennizzo - via bonus fino a 1,5-2 milioni - per liberare subito il calciatore e non perderlo tra pochi mesi senza ricavare nemmeno un euro.

Biraghi arretrato

L'ultima alternativa è Cristiano Biraghi, che in questi giorni al Viola Park è stato spesso utilizzato come braccetto difensivo. Per la nuova idea di gioco di Palladino Parisi sembra in netto vantaggio sul capitano viola sull'esterno sinistro, con una possibilità di vederlo in questa stagione come protagonista arretrato.