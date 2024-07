Palladino, Biraghi e Parisi: il triangolo di sinistra che potrebbe accontentare tutti. L'esperimento provato in amichevole

Palladino ha iniziato a fare le prime prove tattiche nella prima vera amichevole pre-stagionale. E una particolarità assoluta si è vista nel reparto difensivo, dove è stata impiegata una linea a tre composta dall'unico centrale attualmente a disposizione, Ranieri, e due terzini come Dodo e Biraghi. E proprio di quest'ultimo vogliamo parlare.

L'esperimento di Palladino?

La Fiorentina presto inizierà ad utilizzare Pongracic, il nuovo centrale della squadra, mentre l'arrivo anticipato di Valentini è tutt'altro che programmato. Ecco che, non considerando i giovani Lucchesi e Comuzzo, proprio Biraghi potrebbe essere re-inventato. Parliamone. Il numero 3 è ancora il capitano e, vista anche la sua forte personalità, difficilmente si farà panchinare dal nuovo allenatore. Ma quest'anno non potrà non giocare Parisi, che già contro la Reggiana è stato uno dei più propositivi. Ecco che allora…

Un'idea forte, come la personalità del capitano

Allora Palladino potrebbe optare per farli giocare entrambi. Biraghi e Parisi, insieme, ovviamente sulla stessa “fascia”. E usiamo le virgolette perché la posizione del più esperto difensore ricadrebbe come “braccetto” di sinistra della linea a tre dell'ex tecnico del Monza. Questo a patto che non venga preso nessun altro centrale o anticipato - fatto improbabile - l'arrivo di Valentini. Qualcuno, forse molti, o addirittura tutti, potrebbero vederla come una scelta folle, frutto di una situazione che sicuramente non fa felice in primis l'allenatore, che attualmente ha i soli Martinez Quarta, Ranieri e Pongracic come centrali; oltre ai già citati due giovani. Dunque, ci farà l'esperimento di Biraghi come “centrale di sinistra”? Oppure verrà sacrificato ancora l'ottimo Parisi?