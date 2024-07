Il 1 luglio prende ufficialmente il via il calciomercato estivo, che si concluderà il 30 agosto. La Fiorentina avrà il suo da fare, tra innesti per continuare a cavalcare l'onda dell'entusiasmo e qualche inevitabile cessione.

Di seguito le quotazioni, in grassetto le variazioni.

ENTRATA:

Kean (A) 95%

Zaniolo (A) 40%

Vranckx (C) 30%

Pobega (C) 15%

Brescianini (C) 15%

Musso (P) 10%

USCITA:

Nzola (A) 40%

Ikone (A) 40%