Dichiarazioni che hanno fatto rumore quelle dell'ex Fiorentina Felipe Melo a un'emittente brasiliana, con l'ex centrocampista che ha rivelato un retroscena sul compagno di squadra alla Juventus Gianluigi Buffon. Queste le sue parole:

“So che sarà controverso, perché sto per dire una cosa che nessuno sa. Quando giocavo per la Juventus, alloggiavamo in un hotel a Torino che si trovava all'interno di un centro commerciale. Poi a volte uscivamo e andavamo al cinema. E Buffon scommetteva. Aveva con sé il suo iPad o il suo computer, e scommetteva. Era lì e mi diceva: ”Amico, e questa partita di Serie C in Brasile? Io rispondevo: 'Cos'è, amico, la Serie C?' E lui scommetteva. Vinceva un sacco di soldi, ma ne perdeva anche molti. E non solo lui, anche altri me lo chiedevano".

Buffon attualmente è il Capo Delegazione della Nazionale italiana. Della serie: non ditelo al ministro Abodi.