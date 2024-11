Il difensore della Fiorentina Robin Gosens ha utilizzato ancora una volta il grande palcoscenico della Nazionale Tedesca per lanciare un emozionante appello contro l'odio e per una maggiore umanità. "Posso solo chiedere di pensarci due volte prima di fare qualche commento", ha detto il calciatore viola a Francoforte in conferenza stampa.

‘La salute mentale è un tema che ha troppa poca importanza nel calcio professionistico’

"Temi come la salute mentale o la depressione hanno ancora troppo poca importanza nel calcio professionistico e nella società nel suo insieme e sono messi eccessivamente in secondo piano", ha detto Gosens e ha sottolineato: "Queste non sono sciocchezze. Dobbiamo arrivare al punto in cui ne possiamo parlare normalmente, solo allora le cose cambieranno per le persone che cercano aiuto."

"Io amo difendere questi temi, bisogna essere all’altezza del proprio ruolo, sento la responsabilità di sottolineare che non è una debolezza. Dobbiamo avere coraggio ad aprirci”. La reazione non dovrebbe essere l'odio, ma "un abbraccio. Solo quando questo ci viene in mente possiamo fare il passo successivo".

‘C’è tanto veleno su Internet, e non si pensa ai sentimenti di chi si attacca'

Su internet, però, spesso c'è “veleno”, ha lamentato Gosens. “Tutti dobbiamo fare i conti con questi commenti. Purtroppo molto spesso si abusa dell'anonimato e spesso la gente dimentica che dietro questo calciatore c'è una persona e dei sentimenti a cui importa molto di tutto ciò. Se desideri la morte di una persona o della sua famiglia, questo principio si spezza”.

Gosens ha detto che tutti dovrebbero capire a cosa potrebbero portare commenti del genere negli altri e di pensare"prima di fare un commento così di merda". Le critiche vanno bene e "sono anche importanti per crescere come persona e come giocatore. Ma è sempre una questione di come ti esprimi".