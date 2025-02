La Nazione: La psicologia raffinata di Palladino

Due pagine sulla Fiorentina presenti all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione.

Pagina 2

Si apre con: “Fiorentina, voglia di riprovarci Super Kean contro magic Thuram Scudetto e Champions: che notte”. Sottotitolo: “Torna stasera a San Siro l'incrocio con i nerazzurri dopo la vittoria travolgente dei viola al Franchi Moise cerca le reti per correre nella classifica marcatori. Missione Europa, il calendario spinge i viola”.

Pagina 3

Sulla probabile formazione: “Palladino riparte dal 4-4-2 Fagioli si mette in regia Gud e Beltran, tocca a voi”. Sottotitolo: “L'allenatore punta subito sul nuovo centrocampista arrivato dalla Juventus Niente da fare per il recupero di Adli: Cataldi c'è. Dodo e Gosens tornano dietro”. Di spalla: “Psicologia raffinata Raffaele resetta ma non cancella A Milano con identità”.