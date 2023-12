Antognoni (e altri due ex Fiorentina) si godono la vittoria della Savino Del Bene nel derby di Firenze. FOTO FN

Per la diciannovesima volta su venti partite giocate in Serie A1, la Savino Del Bene Scandicci fa suo il derby di Firenze di pallavolo contro Il Bisonte. Finisce 3-0 la stracittadina di Santo Stefano a favore della squadra di Barbolini che controlla il gioco dall'inizio alla fine.

Il primo set è una sorta di galoppata, portata avanti dopo il parziale di 6-0 messo a segno nelle fasi iniziale (da 3-2 Bisonte si è passati ad 8-3 Savino Del Bene). Zhu Ting è la star indiscussa della serata: è lei a realizzare il colpo del 17-25 con il quale si chiude la prima frazione.

Nel secondo set sembra esserci più equilibrio, ma quando conta davvero ecco che emergono le grandi individualità presenti nella squadra allenata da Barbolini, come la già citata Zhu Ting, ma anche Antropova e Herbots. Si va al nuovo cambio di campo dopo un 19-25.

E anche nel terzo la musica non è che cambi molto: ogni volta che Il Bisonte prova a mettere la testa avanti, le avversarie respingono l'assalto con parziali micidiali. Si arriva così al 18-25 che sancisce la vittoria Scandiccese.

Un successo che consolida il terzo posto in classifica della Savino Del Bene, mentre Il Bisonte viene scavalcato da Vallefoglia e si trova ora al nono posto. Il tutto sotto gli occhi di tre ex giocatori della Fiorentina che erano sugli spalti come Alberto Malusci, Renato Buso e Giancarlo Antognoni.

Giancarlo Antognoni e Marco Masini a Palazzo Wanny. Foto: Fiorentinanews.com

FIRENZE-SCANDICCI 0-3 (17-25, 19-25, 18-25)

IL BISONTE FIRENZE: Battistoni, Alsmeier 6, Mazzaro 5, Kraiduba 10, Ishikawa 7, Graziani 7; Leonardi (L), Cesè 2, Stivrins 1, Agrifoglio, Lazic 2. N.E.: Acciarri, Ribechi (L). All.: Parisi.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Ognjenovic 2, Herbots 11, Carol 6, Antropova 17, Zhu Ting 16, Nwakalor 4; Parrocchiale (L). N.E.: Alberti, Ruddins, Di Iulio, Villani, Armini (L), Washington, Diop. All.: Barbolini.

ARBITRI: Piana e Saltalippi.

NOTE: Spettatori: 2137. Durata set: 26', 26', 26'. Tot.: 78’. Firenze: b.s 8, b.v. 2, m.2, err.19. Scandicci: b.s 8, b.v 2, m.9, err.14.