La Fiorentina guarda in casa Napoli per un rinforzo sulla trequarti. Partenopei pronti a sedersi al tavolo delle trattative: il punto

La Fiorentina punta casa Napoli per un rinforzo sulla trequarti. Secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com, il nome sul taccuino di Pradè è quello del danese Jesper Lindstrom.

La Fiorentina vuole fare leva sulla volontà della società partenopea di cederlo, a titolo definitivo. Ancora non esiste una trattativa vera e propria, ma Conte lo vede come trequartista puro e non esterno. In caso di offerta congrua da parte della società viola, il Napoli è ben disposto a sedersi al tavolo delle trattative.