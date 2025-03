Il "caso coreografia" è stato al centro del dibattito e della cronaca di questi giorni. Dopo la sanzione di 50mila euro inflitta dalla Lega Serie A alla Fiorentina per la coreografia e i cori contro la Juventus, quindi per intendersi quella sul fronte sportivo, sono arrivate le multe anche per i singoli tifosi (e la Fiesole si è subito attivata in tal senso con un'iniziativa fantastica).

Dodici multe singole: il motivo fa sorridere

Ciò che fa sorridere, però, è il motivo delle multe a dodici tifosi viola ai quali sono state contestate violazioni al regolamento dell'uso dello stadio Franchi. Per undici di loro la violazione è consistita nel “non aver occupato il posto assegnato, evidenziato sul titolo di accesso, essendo invece rimasti in piedi durante il corso dell'incontro, sulla balaustra metallica all'interno del settore Ferrovia”.

L'altro support, invece, è stato multato per aver “sottoscritto la relativa richiesta di allestimento, la violazione che ha riguardato l'organizzazione, ad inizio di gara, di una coreografia difforme da quella autorizzata dal Gruppo Operativo per la Sicurezza”.