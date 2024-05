Pradè: "Sul rigore ci siamo tenuti per mano con la famiglia di Barone, gliel'avevamo promesso. Con Italiano un rapporto indelebile"

Molto contento anche il ds viola Daniele Pradè, a Sky:

"Le gioie che ti può dare lo sport, il calcio, sono indescrivibili. Viviamo di questo, per regalare cose al presidente, ai tifosi, alle nostre famiglie. Non potevamo non vincerla, era per Joe e così è stato. Sul rigore ci siamo presi la mano con tutta la sua famiglia ed è stato meraviglioso. Gliel'avevamo promesso... Siamo felicissimi. E festeggiare sotto la curva è meraviglioso. Di partite in Europa ne ho fatte tante ma uno stadio con questa bolgia è difficile trovarlo. Partita davvero incredibile.

Il rigore di Beltran?

Lucas è un giocatore forte e oggi ha dimostrato di avere gli attributi veri, dopo che avevamo sbagliato gli ultimi cinque rigori. Quest'anno è veramente incredibile per pali e traverse... Siamo in media Scudetto (ride, ndr).

Ma Italiano non è che cambia idea?

Ora è il momento meno opportuno per parlarne ma il rapporto con Vincenzo sarà sempre indelebile: percorso bellissimo, è amato da tutti quanti noi come lo era da Barone. Passi una settimana che stai malissimo perché hai perso una partita e poi vivi gioie incredibili assieme a tutti loro".