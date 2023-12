Un bello striscione ha accolto i tifosi viola all'esterno della Curva Fiesole prima di Fiorentina-Salernitana. Ad appenderlo i cittadini di Campi Bisenzio, che hanno voluto ringraziare la Curva Fiesole per l'impegno e gli aiuti messi in campo per aiutare la popolazione toscana duramente colpita dall'alluvione di qualche settimana fa.

Questa la foto realizzata da Fiorentinanews.com: