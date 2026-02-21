​​

Allegri ha un chiodo fisso che si chiama Kean e il Milan proverà a bypassare la clausola. E sul piatto può finire Camarda

Redazione /

Altro che mercato chiuso, il mercato non dorme mai e su Tuttosport ci si lancia sulla prossima stagione, dove il Milan proverà in tutti i modi a prendere Moise Kean, pallino e chiodo fisso di Max Allegri. La storia è la stessa della scorsa estate: clausola attiva dal 1 al 15 luglio ma stavolta a 62 milioni di euro. Quasi impossibile che i rossoneri si spingano a tanto e allora secondo il quotidiano, la strada potrebbe essere diversa.

Sul piatto potrebbero finirci 30-35 milioni, con l'opzione di inserire almeno una partita tecnica per abbassare la parte cash. A Paratici piace molto Francesco Camarda, attaccante classe 2008 in prestito al Lecce e bomber dell'Under 21. Partita tutta da giocare anche se la Fiorentina in tal caso dovrebbe accontentarsi di una cifra molto inferiore rispetto alla clausola.

