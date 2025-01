Corriere Fiorentino: Meno carota più bastone. Il cambio di strategia per gestire i malumori

Sul Corriere Fiorentino di oggi, troviamo una pagina interamente dedicata alla Fiorentina.

Pagina 8

“Che succede?” chiede e si chiede il quotidiano locale. E ancora: “Le divergenze tra Palladino e il d.s. Pradé, la scarsa condizione fisica, i mal di pancia in squadra e il rebus tattico: l’inverno viola è nero Sul mercato idea scambio Kouame-Sanabria, Ikoné piace negli Usa”.

Tre capitoletti

C'è poi un'analisi suddivisa in tre capitoletti: “Meno carota più bastone Il cambio di strategia per gestire i malumori”, “Ritmo e corsa blandi, da Gud a Gosens in troppi fuori forma” e “Si discute sulla difesa ma il nodo più grande è il centrocampo”.