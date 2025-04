Colpaccio del Brentford che pareggia 1-1 contro l'Arsenal all'Emirates Stadium. Ingresso in campo da protagonista per il terzino viola in prestito in Premier Michael Kayode con la maglia della squadra ospite. Subentrato al 69esimo del match, il classe 2004 italiano ha di fatto cambiato la gara, in quel momento sull'1-0 Arsenal firmato Partey.

Il gol del pareggio di Wissa è arrivato 5 minuti dopo l'ingresso di Kayode che sgasando sulla destra ha messo cross messo in mezzo, poi il tocco di Collins e la girata dell'attaccante per il gol. Un minuto dopo grande salvataggio del terzino viola dopo un erroraccio del portiere Flekker, che aveva offerto a Saka la possibilità del nuovo vantaggio praticamente a porta vuota. Il terzino dei Gunners però ha aspettato troppo, con Kayode che è intervenuto mandando la sfera in calcio d'angolo. Finalmente sprazzi di Kayo in Inghilterra.