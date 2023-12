Comunque soddisfatto Vincenzo Italiano dopo il pari con il Ferencvaros in Conference League:

"L’obiettivo è stato centrato, era il primo posto. Abbiamo avuto la possibilità di giocare con due risultati su tre e siamo stati bravi a reagire allo svantaggio, per poco non prendevano il secondo gol ma per poco non abbiamo segnato il 2-1 con Nzola. Il girone non era facile e rispetto all’anno scorso abbiamo fatto un passo avanti, non intasiamo il nostro calendario a febbraio e quindi siamo contenti. Il play-off sono due partite in più, per cui avremo tempo per lavorare. Quindi meglio così e poi abbiamo raggiunto uno step maggiore, da imbattuti, vuol dire che stiamo crescendo.

Cosa chiedo dal mercato? Sottil si è ripreso, ha dato segnali importanti. Abbiamo 5 esterni, mi auguro che Nico non ne abbia per tanto, se da qui al mercato siamo incisivi, crescono le palle-gol da parte di tutti, penso che i ragazzi abbiano le qualità per fare più male rispetto a ora. Ci sono diverse partite da qui al mercato e vedremo in che condizioni ci arriveremo.

Se ci sono imprescindibili nelle rotazioni? Oggi non avevamo praticamente i 5 che avevano iniziato a Roma, Biraghi, Duncan, Arthur, Bonaventura, Sottil e quindi erano assenze pesanti. Quando è mancato Gonzalez la squadra ha sempre giocato per come deve. Chiaro che qualcuno non ha la sua capacità sotto porta, non ha la scaltrezza sua, noi stiamo aspettando questa loro reazione, la voglia di essere incisivi. Alcuni sono imprescindibili però basta poco per perderli per tanto tempo. Arthur ha male all’adduttore, Jack ha preso una botta e non era disponibile per cui sono rotazioni che costringono a scegliere altri. Mi auguro di averli tutti a disposizione per domenica".