L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano ha parlato anche in sala stampa allo Juventus Stadium:

"Questo su e giù, quando si affrontano Roma, Lazio, Milan, Juve, Atalanta, molto forti, tutte in condizione dove noi riusciamo sempre a fare prestazione e a trarre spunti positivi. A mio parere siamo ancora inferiori a queste squadre ma continuiamo a metterle sotto. Oggi paghiamo i primi 20 minuti troppo timidi, poi quando ci siamo sciolti abbiamo iniziato a fare quello che deve fare una squadra per mettere in difficoltà la Juve. Ci abbiamo provato con dei tiri in porta, il portiere ha fatto ancora una parata strepitosa. Giochiamo ogni 3 giorni per cui non ho niente da dire ai ragazzi, dobbiamo avere tutti entusiasmo e fiducia perché sono convinto che pagherà anche quest’anno. Poi contro la Juve si può perdere, sulla carta non c’è paragone ma oggi non s’è visto e di questo sono contento.

Arthur? Nel secondo tempo abbiamo cercato più palleggio, se non si riesce a farlo di squadra serve una pezza a livello individuale. In questo momento Arthur oltre ad aver avuto problemi, a cercare di spingere forte per ritrovare la condizione, c’è Maxime che è altrettanto meritevole. Oggi lui e Arthur potevano darci di più, ho scelto Maxime e si è vista la differenza. Non abbiamo più permesso alla Juve di ripartire.

Cosa manca per arrivare al livello della Juve? In futuro non so, nell’immediato deve affrontare la Juve con la personalità del secondo tempo, senza timore di avere la palla tra i piedi, senza dare spazi alla Juve per ripartire. Se dovessimo avere la capacità di ritrovare la Juve sul nostro cammino sono questi gli aspetti da curare nel modo giusto. La Juve è forte però una Fiorentina come quella del secondo tempo può mettere in difficoltà tutte le avversarie che incontrerà. Abbiamo avuto un calendario tremendo e partite su partite, sono convinto che qualche soddisfazione ce la toglieremo.

Primo tempo imbarazzante? Allora ci dobbiamo preoccupare, tutta Firenze. Se siamo stati imbarazzanti. Scelta involontaria sulle coppe? Non lo può fare la Fiorentina questo ragionamento. Noi siamo la Fiorentina che deve venire a Torino a mettere in difficoltà la Juve, siamo abituati a tirare tante volte. Riusciamo a mettere dentro l’orgoglio per ristabilire l’ordine in una singola partita. Possiamo avere dei cali dove non siamo capaci di gestire. Imbarazzanti faremo di tutto per non esserlo e non possiamo esserlo. Abbiamo otto partite di campionato in cui possiamo fare un bel po’ di punti".