Giovedì prossimo arriva il Genk: l'iniziativa della Fiorentina per i tifosi assenti contro la Juventus

In vista della partita di Conference League con il Genk, la Fiorentina ha ideato un'offerta dedicata a tutti i tifosi che non sono andati allo stadio contro la Juventus per aiutare la popolazione alluvionata. Per loro ci sarà la possibilità di acquistare il biglietto per il Genk al costo simbolico di 1 euro.

Sarà possibile intestare il biglietto direttamente all'abbonato o, nel caso questo avesse già comprato il biglietto per la partita, a un'altra persona. Di seguito i dettagli sulle modalità di acquisto:

ABBONATI O PACK 3 GARE DI CURVA FIESOLE E FERROVIA: potranno richiederlo in Curva Fiesole



ABBONATI O PACK 3 GARE DI MARATONA (CENTRALE e LATERALE), DISTINTI, PARTERRE MARATONA E PARTERRE DI MARATONA COPERTA: potranno richiederlo in tutti i settori di Maratona



ABBONATI O PACK 3 GARE DI TRIBUNA (LATERALE ed ESTERNA), PARTERRE DI TRIBUNA (CENTRALE E LATERALE): potranno richiederlo in Tribuna (Laterale ed Esterna), Parterre di Tribuna (Centrale e Laterale)



ABBONATI O PACK 3 GARE DI TRIBUNA VIP, TRIBUNA D’ONORE E POLTRONISSIMA: potranno richiederlo in Tribuna Vip, Tribuna d’onore e Poltronissima

