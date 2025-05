Come se non bastasse la complicata situazione di classifica e un'Europa che sembra un miraggio anche nella sua peggior declinazione della Conference League, la Fiorentina deve fare i conti anche con lo stato comatoso del suo attacco. Per sfida il Bologna infatti rischiano di essere out quattro attaccanti su quattro, con le speranze al lumicino di recuperare almeno uno tra Kean e Gudmundsson: secondo il Corriere dello Sport più facile che ce la faccia l'islandese.

L'unico sicuro paradossalmente potrebbe essere Colpani, rivisto con Betis e Venezia dopo quattro mesi dal problema al piede. Verosimile anche l'impiego di uno tra Caprini e Rubino, entrambi dovrebbero essere convocati ma il primo è stato proprio tenuto fuori dal match della Primavera.