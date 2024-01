Giudizi sulla prima del 2024, coincisa con una sconfitta per la Fiorentina. La firma è di Luca Calamai:

'Con Gonzalez, Sottil e Kouame non è arrivato nessun attaccante'

“Befana viola. Carbone per la società che con Nico, Sottil e Kouame fuori non ha ancora comprato un attaccante esterno e carbone per Italiano che parte con Duncan e Beltran in panchina. Perché il mister è così succube di Nzola?”.

‘Se Commisso per una volta ragionasse da tifoso…’

"La società si è accorta che la squadra e quarta in classifica? Come sarebbe bello per una volta se Commisso ragionasse da tifoso e non da imprenditore".