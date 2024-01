Nella giornata di oggi Davide Astori avrebbe compiuto 37 anni e chissà se sarebbe ancora protagonista nella Fiorentina. La sua compagna Francesca Fioretti gli ha dedicato un messaggio speciale:

"Il destino con noi è stato davvero ingiusto, ma reggo il dolore perché se non avessi incontrato Davide non ci sarebbe stata la gioia del nostro amore attraverso il quale lui si è realizzato e completato come uomo e come padre. Di una cosa sola sono certa: so di avere reso felice Davide.



Quando se ne è andato era nel momento più felice della sua vita, per questo sopporto il dolore. C’era una vita possibile, per me e per lui. Ora ce n’è un’altra che non ho scelto.



La costante gioiosa è Vittoria. Devo fabbricare le ali con le quali Vittoria possa volare nella vita".