Galloppa: "Siamo un gruppo giovanissimo e col tempo siamo cresciuti. Vogliamo riportare a casa la Coppa Italia e ce la metteremo tutta per Barone"

Le parole di mister Galloppa

Il tecnico della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa ha parlato a Sportitalia nel pre partita della finale di Coppa Italia e ha affrontato varie tematiche in vista della decisiva sfida del Dall'Ara.

“Finale di Coppa Italia al primo anno? Contenti di aver fatto qualcosa di storico, è il sesto anno di fila per noi. Vogliamo riportare trofeo a casa gruppo giovane questo dà soddisfazione. La Fiorentina delle prime 12 giornate non era la stessa? Sì, abbiamo cambiato tanto, siamo una delle squadre più giovani del campionato, serve tempo e non è facile. Le prestazioni buone erano state tante anche prima ma non arrivavano i risultati, la crescita dei ragazzi ci sta dando forza. Oggi troviamo il Torino che è molto fisico, forte sui duelli e sulle seconde palle, dovremo essere il più puliti possibile tecnicamente”.



‘Conosco bene Scurto, ci vogliamo bene. Vogliamo vincere per Barone’

"Scurto? Ci conosciamo bene con Peppe, bello trovarsi in queste situazioni e questi campi. Ci trasformeremo al fischio d'inizio ma ci vogliamo bene. La perdita di Joe Barone è stata fulmine a ciel sereno, i ragazzi fanno prima di noi, come staff abbiamo sofferto molto, perso riferimento, ci metteva tutto se stesso. È stato il fautore del Viola Park e sarà un motivo in più per onorare maglia. Avevo grande rapporto con lui e ce la metteremo tutta".