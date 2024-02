Pasqual: "Flessione della Fiorentina nel momento cruciale della stagione. Biraghi? Le sue parole ci stanno tutte"

L'ex capitano della Fiorentina Manuel Pasqual ha parlato a Radio Bruno Toscana del momento della squadra viola: “All'interno di una stagione è normale passare un periodo difficile, succede a tutti. Il problema è che la flessione è arrivata in un momento cruciale. La Fiorentina continua a macinare poco gioco, e in più sta pagando tutte le disattenzioni. Inutile dire quanto sia mancato Nico Gonzalez, uno dei pochi capaci di saltare l'uomo”.

“Classifica ancora corta”

“La classifica comunque è corta - ha aggiunto Pasqual - e basta pochissimo per rimetterla a posto. Il mercato può avere delle analogie con quello del 2016, ma in generale è difficile che le squadre migliorino tanto a gennaio. Credo semplicemente che non ci siano state grandi occasioni per comprare giocatori di alta qualità”.

“Biraghi ha sollevato un problema evidente”

Infine Pasqual ha commentato le parole di Biraghi dopo la sconfitta di Lecce: “Ha lanciato un sasso, sollevando delle problematiche evidente. Quando parla di disattenzioni ci sarebbero mille esempi da fare. Credo volesse tenere alta l'attenzione, le sue parole ci stanno benissimo secondo me”.