Nzola cambia idea e sceglie la Fiorentina. Qualche giorno ancora per una risposta definitiva

M'Bala Nzola in questi giorni, dopo essersi confrontato con la famiglia e il proprio entourage, ha cambiato idea e ha deciso di non rispondere alla chiamata dell'Angola per la Coppa d'Africa, ma di restare al servizio della Fiorentina durante il mese di gennaio.

Una partenza che sembrava scontata

A riportare la notizia stamani è il Corriere dello Sport-Stadio, sul quale si legge anche la sua partenza per la competizione, fino a qualche giorno fa sembrava una cosa quasi scontata, per quanto sorprendente visto che la chiamata in Nazionale per lui non arrivava dal marzo scorso.

Ancora qualche giorno

L'attaccante ha a disposizione ancora qualche giorno però prima di dare una risposta definitiva: entro il 30 dicembre il suo CT, Gonçalves, vorrà sapere le sue intenzioni e, ovviamente spera di poter aggregare anche l'ex Spezia con il proprio gruppo.