L'Angola chiama Nzola, ma lui vuole la Fiorentina. E così l'attaccante viola può saltare la Coppa d'Africa. Gli scenari

La Fiorentina, dopo la vittoria contro il Verona, ha ricevuto una notizia importantissima: l'Angola ha ultimato le convocazioni per la Coppa d'Africa del prossimo gennaio, includendo l'attaccante M'bala Nzola in lista. E se fosse il numero 18 viola stesso a cambiare le cose?

Nzola sarebbe propenso a rimanere a Firenze a giocare per la Fiorentina, piuttosto che a disputare la Coppa d'Africa. Aumentano a dismisura, dunque, le probabilità che rimanga a disposizione di Italiano anche a gennaio. La priorità di Nzola è la Viola, un imperativo fatto capire anche al club, che quindi potrebbe non avere più un problema numerico in attacco. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.