Una buona notizia per Nzola, una pessima notizia per la Fiorentina: la decisione dell'Angola sull'attaccante viola per la Coppa d'Africa

Da pochissimo finita Fiorentina-Hellas Verona, con una vittoria sudatissima che ha visto tra i protagonisti anche M'Bala Nzola. Poco prima del match sono state diramate le convocazioni ufficiali dell'Angola per la Coppa d'Africa 2023 e nella lista c'è anche l'attaccante viola, che da tempo era assenti tra i nomi della nazionale africana.

Una buona notizia per l'attaccante viola, una pessima notizia per la Fiorentina, che dovrà fare a meno di lui e probabilmente anche di Kouame (non ancora ufficiale la convocazione) circa dal 7-8 gennaio fino a che le rispettive nazionali non saranno eliminate, con la finale del trofeo che sarà l'11 febbraio.

Queste le convocazioni dell'Angola: