Tragedia nel mondo del tifo: muore un ragazzo accoltellato in una rissa tra tifosi di Atalanta e Inter. Sospetto un 19enne

Un terribile fatto di cronaca legato al mondo del calcio, in cui ha perso la vita Riccardo Claris, ragazzo di 26 anni. Quanto accaduto è successo ieri a Bergamo, nei pressi del Gewiss Stadium, poco dopo l'una di notte. Alcuni tifosi dell'Inter, per imprecisato motivo, si sono recati in una delle vie che porta allo stadio, dove è scoppiata una vera e propria rissa con i sostenitori dell'Atalanta dopo alcune provocazioni.

La colluttazione tra piccoli gruppi si sarebbe conclusa con la morte del 26enne. Un 19enne, Jacopo De Simone, si è poi consegnato ai Carabinieri: è sospetto di aver accoltellato la vittima. La sua giustificazione è un atto in difesa del fratello aggredito.