Piccolo, moderno e nuovo di zecca, ecco lo stadio dove la Fiorentina giocherà col Cukaricki. FOTO

Un impianto nuovo di zecca, completato da pochissimo tempo. E' allo Stadion Dubocica di Leskovac che questa sera la Fiorentina giocherà in Conference League.

Capienza ridotta ma spettatori al coperto

Piccolo, compatto, moderno ed essenziale allo stesso tempo, questo stadio può contenere fino a 8136 spettatori, ovviamente tutti a sedere. E anche tutti al coperto, fattore più che mai importante di questi tempi.

Nell'angolo remoto della Serbia

Il Cukaricki è una squadra di Belgrado, ma per le sue partite europee ha deciso di traslocare in uno degli angoli più remoti della Serbia, a tre ore di macchina dalla Capitale, più vicini alla Bulgaria e alla Macedonia del Nord, visto che lo stadio in cui gioca abitualmente non ha la licenza Uefa.