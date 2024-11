Il Kean preservato, Cataldi in recupero, mentre per Gudmundsson...

Alla trasferta europea della Fiorentina non hanno preso parte principalmente tre giocatori: Moise Kean, Danilo Cataldi e Albert Gudmundsson.

Rischio inutile

Il centravanti è reduce da un infortunio alla caviglia che sta smaltendo con gradualità, alternando campo a programmi di recupero e lavoro specifici. Era inutile rischiarlo in Conference, per questo è stato preservato e lasciato a casa.

Ritorna Cataldi, ma per Gud…

Anche Cataldi è in fase di recupero e dovrebbe essere presente tra i convocati per il match di domenica prossima contro il Verona. Mentre per Gud ci sarà da aspettare ancora: alla ripresa del campionato dopo la sosta potrebbe esserci anche lui, ma è chiaro che il suo ritorno ci sarà solo se non ci saranno rischi di ricadute.

Uno spezzone per Pongracic?

Invece è partito per Cipro Marin Pongracic, che è tornato finalmente a disposizione di Raffaele Palladino. Non dovrebbe partire come titolare ma potrebbe esserci per lui uno spazio nel finale di gara.