Kean escluso dai convocati, ma non c'è da preoccuparsi. Una scelta ponderata da parte della Fiorentina

Oltre a Danilo Cataldi, ancora alle prese con un piccolo infortunio, anche Moise Kean salterà la trasferta di Nicosia. Domani sera, nella sfida di Conference League contro l'Apoel, la Fiorentina non potrà dunque contare sul proprio bomber, che verosimilmente sarà sostituito da Christian Kouame.

Un'assenza programmata

L'assenza di Kean non deve però creare allarmismi. Come raccolto da Fiorentinanews.com, si tratta infatti di una scelta preventivata da parte di Palladino e del suo staff che stanno gestendo l'attaccante italiano con tutta la prudenza del caso.

Niente rischi inutili: obiettivo Verona

Kean infatti è reduce da un infortunio alla caviglia che pian piano sta smaltendo: contro il Torino ha giocato ed è stato decisivo e anche domenica col Verona dovrebbe essere regolarmente in campo, ma rischiarlo in Conference non avrebbe alcun senso.